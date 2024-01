Liga turecka. Mateusz Lis popełnił fatalny błąd. Ta sytuacja bije rekordy popularności [WIDEO]

Liga turecka. Mateusz Lis popełnił fatalny błąd. Podarował rywalom gola

W tym sezonie 2. ligi tureckiej spisuje się całkiem nieźle. W 18 meczach zachował 10 czystych kont i tylko 13 razy został pokonany przez graczy rywali. Jego zespół zajmuje drugie miejsce w tabeli i jest na dobrej drodze, by awansować do najwyższej klasy rozgrywkowej.

Polski bramkarz broni barw drugoligowego Göztepe od początku tego sezonu. To już drugi klub, w którym jest na wypożyczeniu, bo formalnie od 2022 roku jest zawodnikiem angielskiego Southampton . Jednak w zespole walczącym o powrót do Premier League jeszcze nie miał okazji zagrać.

Liga turecka. Mateusz Lis z kuriozalnym błędem [WIDEO]

Jednak w 93. minucie Mateusz Lis zrobił coś, czego nie spodziewał się nikt. Polski bramkarz po jednej z interwencji złapał piłkę do rąk i chciał spokojnie wprowadzić ją do gry. Wypuścił sobie futbolówkę do wykopu, jednak nie zdawał sobie sprawy, że za plecami ma zawodnika rywali, który błyskawicznie skorzystał z okazji i z łatwością wpakował piłkę do bramki.