Liga włoska. Karol Świderski zadebiutował w barwach Hellas Werona. Piotr Zieliński nie znalazł się nawet na ławce rezerwowych

Liga włoska. Karol Świderski zadebiutował w barwach Hellas Werona

Polski napastnik do klubu z Werony przeszedł w ostatni dzień zimowego okienka transferowego. Już w pierwszym możliwym spotkaniu dostał szansę na debiut. Hellas pojechało do Neapolu, by zmierzyć się w meczu 23. kolejki Serie A z aktualnym mistrzem kraju - SSC Napoli.

Reprezentant Polski zasiadł na ławce rezerwowych, a od pierwszej minuty w barwach gości wystąpił Paweł Dawidowicz. W ekipie neapolitańczyków nawet w gronie rezerwowych zabrakło Piotra Zielińskiego, który został odsunięty od kadry włoskiego klubu.

W pierwszej połowie meczu Napoli miało przewagę w posiadaniu piłki, ale nic z tego nie wynikało. Przyjezdni mądrze się bronili i od czasu do czasu wyprowadzali bardzo groźne kontrataki. Do przerwy kibice na Stadio Diego Armando Maradona bramek nie oglądali.