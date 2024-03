Liga włoska. Łukasz Skorupski nie zdołał zatrzymać Interu Mediolan. "Nerazzurri" umocnili się na prowadzeniu Serie A

Liga włoska. Łukasz Skorupski nie zdołał zatrzymać Interu Mediolan

W sobotni wieczór, w starciu z uznawaną za rewelację tego sezonu czwartą w tabeli Bologną, zagrali m.in. bez oszczędzanego na Ligę Mistrzów Lautaro Martineza . Argentyński mistrz świata to lider klasyfikacji strzelców Serie A - 23 gole.

Inter wygrał wszystkie mecze w 2024 roku, czyli trzynaście, w tym dziewięć w Serie A. Podopieczni Simone Inzaghiego pewnie kroczą po 20. w historii tytuł mistrzowski. W ostatnich tygodniach wychodzi im wszystko, bez względu na to, z kim grają i w jakim składzie.

Liga włoska. Inter Mediolan umocnił się na prowadzeniu w Serie A

Złą informacją dla mediolańczyków, którzy w środę zagrają w Madrycie rewanż 1/8 finału Ligi Mistrzów z Atletico (u siebie zwyciężyli 1:0), jest kontuzja Marko Arnautovica w końcówce spotkania. Doświadczony austriacki napastnik prawdopodobnie doznał poważnego urazu uda. W niedzielę przejdzie badania, po których będzie wiadomo więcej.

Jak napisała agencja APA, to również kolejny powód do niepokoju dla trenera reprezentacji Austrii Ralfa Rangnicka, który na Euro 2024 nie będzie mógł skorzystać z leczących ciężką kontuzję kolana Sasy Kalajdzica i prawdopodobnie Davida Alaby. Jego drużyna to potencjalny rywal Polski w turnieju (biało-czerwoni grają w marcu baraże o awans).