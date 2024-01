Liga włoska. Pięć goli lidera Interu Mediolan przed wyprawą do Arabii Saudyjskiej. Monza zdeklasowana

Liga włoska. Inter idzie po kolejne mistrzostwo

"Stara Dama" swój mecz 20. kolejki rozegra dopiero we wtorek, gdy podejmie Sassuolo. Natomiast Milan w szlagierze tej serii spotka się w niedzielny wieczór u siebie z Romą Nicoli Zalewskiego.

Tymczasem piłkarzy Interu czeka teraz przerwa od występów w Serie A. Wkrótce wylecą do Rijadu na turniej o Superpuchar Włoch, w którym 19 stycznia zmierzą się w półfinale z Lazio Rzym. Dzień wcześniej, w innej parze półfinałowej, mistrz Włoch Napoli podejmie Fiorentinę.

Piłkarze z Neapolu, po serii czterech meczów bez zwycięstwa (w tym trzech ligowym), pokonali w sobotnim spotkaniu Serie A z trudem ostatnią Salernitanę 2:1 i awansowali na szóste miejsce. W kadrze meczowej gospodarzy - oprócz nieobecnego z powodu udziału w Pucharze Narodów Afryki Nigeryjczyka Victora Osimhena - zabrakło pomocnika reprezentacji Polski Piotra Zielińskiego, a rezerwowym bramkarzem był Hubert Idasiak.

Natomiast w zespole Salernitany do 66. minuty grał Mateusz Łęgowski, ukarany w pierwszej połowie żółtą kartką. Tego samego dnia Szymon Żurkowski, który we wtorek został wypożyczony z występującej klasę niżej Spezii do Empoli, strzelił gola po asyście Bartosza Bereszyńskiego w przegranym na wyjeździe 1:2 meczu z Veroną. Żurkowski, który w przeszłości reprezentował już barwy Empoli, wszedł na boisko w sobotę w 56. minucie