Liga włoska. Wojciech Szczęsny dostał propozycję nowego kontraktu. Będzie musiał pójść na ustępstwa

Liga włoska. Wojciech Szczęsny z propozycją nowego kontraktu

Według informacji Nicolo Schira zespół z Turynu zaproponował 33-letniemu bramkarzowi nowy kontrakt. Włoski dziennikarz na portalu X (dawniej Twitter) napisał, że reprezentant Polski dostał propozycję przedłużenia umowy do czerwca 2026 roku . Jednak musiałoby to się wiązać również w obniżenia pensji Polaka.

Wojciech Szczęsny w zespole "Starej Damy" jest od lipca 2017 roku. Klub uważa go za jedno z najważniejszych ogniw zespołu z Turynu. Bramkarz reprezentacji Polski ma jeszcze półtorej roku ważny kontrakt z włoskim klubem, ale Juventus postanowił już teraz powalczyć o nową umowę.

Liga włoska. W najbliższym półroczu może się rozstrzygnąć przyszłość Wojciecha Szczęsnego

Liga włoska. Wojciech Szczęsny jest trzecim najlepiej zarabiającym zawodnikiem Juventusu. Według włoskiego dziennika Tuttosport najwyższa pensja należy do Dusana Vlahovića.

Wiele też może zależeć od decyzji Szczęsnego odnośnie gry w reprezentacji Polski. Już kilkukrotnie powtarzał, że zastanawia się nad zakończeniem reprezentacyjnej kariery. Możliwe, że będzie to zależeć też od wyników drużyny, które w 2023 roku były bardzo słabe. Ewentualny brak awansu do Euro 2024 i brak perspektyw na awans do Mistrzostw Świata mogą przyśpieszyć decyzję bramkarza Juventusu.