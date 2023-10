Lionel Messi po raz ósmy zgarnął Złotą Piłkę. Argentyńczyk nie ma sobie równych. "Mistrzostwo świata zaważyło, jak Maradona w 1986 roku"

- Fajnie w jednym wywiadzie powiedział, że od 70 minuty, żeby być na topie, grając mecze to musi dużo, naprawdę dużo więcej energii, koncentracji i zaangażowania wkładać niż to było dwa, trzy lata, pięć, czy dziesięć lat temu. Dlatego teraz jest bardzo ważna odnowa, sen, jedzenie i w ogóle przygotowanie się do meczów. Co roku te minuty będą się skracały i pewnie dojdzie w końcu do tego, że Robert nie będzie grał całych meczów