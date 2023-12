Lionel Messi wyjaśnił incydent z Robertem Lewandowskim na mistrzostwach świata. "Byłem zirytowany jego wypowiedziami"

Lionel Messi, czyli argentyński mistrz świata podczas ostatniego mundialu nie miał zbytnio po drodze z kapitanem reprezentacji Polski - Robertem Lewandowskim. Jedna sytuacja z ich udziałem pokazała, że między nimi iskrzyło. Teraz Argentyńczyk zdecydował się przerwać milczenie na temat naszego najlepszego napastnika. - Byłem zirytowany wypowiedziami Lewandowskiego - przyznał w rozmowie z ESPN.

Lionel Messi o Robercie Lewandowskim. "Byłem zirytowany jego wypowiedziami"

"Argentyński magik" zdecydował się przerwać milczenie na temat Lewandowskiego. W rozmowie z amerykańską stacją ESPN przyznał co tak naprawdę wydarzyło się podczas mistrzostw świata w Katarze i odniósł sie do słynnego już spięcia z polskim napastnikiem. Przypomnijmy, że rok temu podczas polsko-argentyńskiej rywalizacji w ostatnim meczu fazy grupowej Lionel Messi gdy nie udało mu się przedryblować Lewandowskiego zignorował go i nie podał mu nawet ręki od razu po tej sytuacji.

- Byłem zirytowany wypowiedziami Lewandowskiego. Kiedy wygrałem Złotą Piłkę, naprawdę czułem to, co o nim powiedziałem. To dlatego zignorowałem go podczas meczu. Byłem zły, nie powinien był tego mówić. Dlatego też zacząłem się z nim kiwać - wyznał Lionel Messi w rozmowie z ESPN.

Spór Lewandowskiego z Messim. Od czego się zaczęło?

Spór między Polakiem a Argentyńczykiem rozkwitł po jednej z gal rozdania Złotej Piłki, kiedy Messi przyznał że Lewandowski zasługuje na swoją nagrodę i ma nadzieję, iż "France Football" odda mu to na co zapracował w 2020 roku. Nasz napastnik nie miał sobie wtedy równych. - To jest dla mnie zaszczyt walczyć z Lewandowskim, zasługujesz na Złotą Piłkę. W zeszłym roku wszyscy zgodzili się, że jesteś zwycięzcą. Mam nadzieję, że „France Football” może ci ją dać i będziesz ją mieć w swoim domu, bo byłeś uczciwym zwycięzcą. Musisz ją mieć w swoim domu - powiedział.

Lewandowskiemu taka wypowiedź się nie spodobała. Kapitan reprezentacji Polski uznał to za przejaw hipokryzji ze strony argentyńskiego gwiazdora.

- Prosił dla mnie o Złotą Piłkę, ale nie głosował na mnie w wyborze FIFA The Best - żalił się 35-latek. Ostatecznie spór pomiędzy dwoma wybitnymi piłkarzami w swoich reprezentacjach dało się załagodzić. Aktualny piłkarz Interu Miami przyznał jednocześnie, że po wspólnym meczu na mundialu łatwiej było dojść do porozumienia, gdyż obie drużyny przeszły do fazy pucharowej. Obaj zawodnicy przyznali, że doszło do nieporozumienia.

