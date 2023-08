Łódź. Postępowanie policyjne w związku z odpaleniem rac podczas meczu Widzew - ŁKS. Jakie sankcje grożą klubom?

Łódzka policja: Mecz piłki nożnej między łódzkimi drużynami należy do tzw. widowisk sportowych podwyższonego ryzyka

"Policjanci bazując na doświadczeniu związanym z zabezpieczaniem tego rodzaju imprez masowych wiedzieli, że czeka ich trudne wyzwanie" - poinformowała aspirant Sowińska. Dodatkowy czynnik potęgujący możliwość wystąpienia zagrożenia to brak możliwości wejścia na stadion przy ulicy Piłsudskiego kibiców ŁKS. "Najważniejszym zadaniem, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Łodzi, było niedopuszczenie do konfrontacji grup pseudokibiców zarówno przed jak i po zakończeniu spotkania piłkarskiego" - wskazała.

Jak przypomina policja, derbowy mecz piłki nożnej między łódzkimi drużynami należy do tzw. widowisk sportowych podwyższonego ryzyka, szczególnie, że wielokrotnie grupy pseudokibiców obu klubów doprowadzały do niebezpiecznych incydentów na terenie Łodzi i poza miastem.

"Podczas pojedynku derbowego policjanci przeprowadzili oględziny. Prowadzić będą również postępowanie zmierzające do ustalenia osób odpowiedzialnych za wniesienie i użycie niebezpiecznych materiałów. Dalsze czynności prowadzić będą śledczy z VI komisariatu łódzkiej komendy" - przekazała. "Po zakończeniu zawodów policjanci do późnych godzin nocnych kontrolowali stan bezpieczeństwa w Łodzi. Na terenie miasta nie doszło do poważniejszych zakłóceń ładu i porządku publicznego" - podkreśliła Sowińska.