Luizao odwrócił się podczas karnego w meczu Radomiak Radom - Śląsk Wrocław. Po co to zrobił? Jacek Czaplewski

PKO Ekstraklasa. Radomiak Radom przegrał z liderem, czyli Śląskiem Wrocław 0:1. W pierwszej połowie rzutu karnego nie wykorzystał Pedro Henrique. Gdy sędzia gwizdnął, by Brazylijczyk wziął nabieg, jego rodak Luizao odwrócił się tyłem do wydarzenia. Po co to zrobił?