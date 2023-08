Łukasz Poręba w HSV Hamburg. Pomocnik dołączył z Lens, zawalczy o awans do Bundesligi Jacek Czaplewski

Łukasz Poręba na tle ścianki HSV HSV Hamburg

Transfery. Łukasz Poręba zamienił ławkę we Francji na pierwszy skład w Niemczech. W środę środowy pomocnik przeszedł na wypożyczenie z Lens do lidera 2. Bundesligi, czyli HSV Hamburg. Umowa obowiązuje do końca czerwca 2024 roku.