Łukasz Skorupski wyśmiał wyjście z bramki Szczęsnego. W tej sytuacji pachniało golem dla Turków [WIDEO] Jakub Jabłoński

Wojciech Szczęsny na dziesięć minut przed końcem towarzyskiego spotkania z Turcją zaryzykował. Podstawowy bramkarz reprezentacji Polski wyszedł z bramki, by ratować się przed jedną z groźniejszych sytuacji rywali. To było szczęście w nieszczęściu. Atakujący uderzył w poprzeczkę. Rezerwowy Łukasz Skorupski wyśmiał swojego kolegę po fachu z perspektywy ławki. Trzeba to zobaczyć!