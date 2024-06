Michał Probierz podjął decyzję przed meczem towarzyskim z Ukrainą przed Euro 2024. Media: Oto obsada ważnej pozycji

Reprezentacja Polski przed meczem z Ukrainą. Media: Michał Probierz zaskoczy składem

Wszystko wskazuje również, że swoją szanse mogą dostać nieoczywiści zawodnicy, którzy będą chcieli pokazać się selekcjonerowi przed Euro 2024. Zagrać może walczący o wyjazd do Niemiec debiutant - Kacper Urbański . Pomocnik Bolonii jest rewelacją tego sezonu Serie A i wraz ze swoją drużyną awansował do elitarnej Ligi Mistrzów. Probierz poza tym będzie chciał również ogrywać trzon drużyny, która za kilka dni rozpocznie batalię z Holandią.

W bramce Biało-Czerwonych w pierwszym meczu towarzyskim ma stanąć nie Wojciech Szczęsny, a po połowie Marcin Bułka (OGC Nice) oraz Łukasz Skorupski (Bologna) - informuje portal Sport.pl. To główne zmiany selekcjonera Michała Probierza w jednej z dwóch prób generalnych przed Euro 2024.

Raport medyczny z reprezentacji Polski. Bartosz Slisz trenuje. Probierz nie będzie ryzykował

Na dniach dużo mówiło się potencjalnym urazie z którym na zgrupowanie przyjechał Bartosz Slisz . Pomocnik amerykańskiej Atlanty United opuścił tym samym pierwszy, niedzielny trening. Na dniach miał już nawet jednak trenować z drużyną, choć nie wydaję się, by Probierz dał mu szansę od pierwszej minuty w meczu towarzyskim. Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej rzecznik Emil Kopański przekazał, że mimo problemów ze stawem skokowym jest gotowy wychodzić do treningów.

Michał Probierz ogłosił nowe, dodatkowe powołanie do reprezentacji Polski przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i Turcją. Wobec problemów zdrowotnych Bartosza Slisza selekcjoner zaprosił do kadry…

Dodatkowo w związku z tym dowołano do obecnej grupy jeszcze jednego piłkarza. Jakub Kałuziński z Antalyasporu dołączył do drużyny Michała Probierza i będzie brany pod uwagę w selekcji na Euro 2024. Ostateczną kadrę, która pojedzie do Niemiec selekcjoner ma podać na konferencji prasowej w sobotę po pierwszym sparingu.