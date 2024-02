Łukasz Skorupski zaliczył wpadkę w Serie A. Sprezentował gola w meczu Bologna - Sassuolo

Serie A. Łukasz Skorupski zaliczył wpadkę

To była dopiero trzynasta minuta meczu. Obrońca Bolonii wycofał piłkę do Skorupskiego, licząc że ten będzie spokojnie kontynuować akcję. Tymczasem Polak zamiast podać do boku to zagrał do przodu - wprost pod nogi przeciwnika. Na nic zdała się rozpaczliwa interwencja. Atakujący Kristian Thorstvedt dał Sassuolo prowadzenie, uderzając mocno z lewej nogi.

- Bramka na konto Skorupskiego. Fatalna pomyłka Polaka - komentował Mateusz Święcicki w Eleven Sports.

- To jest akcja, która podsumowuje początek Bolonii - dodawał siedzący obok niego Tomasz Zieliński.

Wpadka Łukasza Skorupskiego w meczu Bologna - Sassuolo: