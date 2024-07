Maciej Rybus nie ma klubu! Rubin Kazań nie przedłużył kontraktu z polskim obrońcą. 34-latek wróci do Polski?

Maciej Rybus wolnym agentem. Znajdzie nowy klub?

- Nic ich z tym krajem nie łączyło. Mieli kontrakty i to wszystko. Ja natomiast mam tam żonę, która jest Rosjanką, dwóch synów, nieruchomości, życie, które rozwijało się przez ponad dziesięć lat. Tak naprawdę to w Rosji zostałem prawdziwym mężczyzną , założyłem rodzinę, zarobiłem pieniądze i zabezpieczyłem naszą przyszłość. Tam też osiągnąłem największe sukcesy piłkarskie. Zostawienie tego wszystkiego z dnia na dzień nie było takie proste - powiedział Rybus.

Maciej Rybus , 66-krotny reprezentant Polski, podjął kontrowersyjną decyzję o kontynuowaniu swojej kariery piłkarskiej w Rosji, pomimo trwającej wojny na Ukrainie . Głównym argumentem zawodnika za pozostaniem u agresora jest jego żona, która pochodzi z Rosji. 1 lipca 2023 roku Rybus przeszedł ze Spartaka Moskwa do Rubina Kazań , co wywołało mieszane reakcje w świecie sportu. Szczególnie w naszym kraju. Jakiś czas temu Rybus udzielił bardzo kontrowersyjnego wywiadu dla TVP Sport.

Latem 2023 roku Rybus doznał poważnej kontuzji, którą musiał leczyć przez kilka miesięcy. Na pierwszy plan wysunęły się jednak kolejne kłopoty - kontrakt z Rubinem Kazań był ważny do 30 czerwca 2024 roku. Sam zawodnik zaznaczał, że jest chętny, aby kontynuować grę w tym zespole. - Do tej pory nie było żadnych rozmów. W ogóle o tym nie rozmawialiśmy. Ale mam ochotę zostać w Rubinie - powiedział 34-latek w rozmowie z TASS. (cyt.: WP Sportowe Fakty)

Obie strony nie doszły do porozumienia. Kontrakt Rybusa nie został przedłużony, dlatego zawodnik jest teraz wolnym agentem i może szukać kolejnego klubu. Czy wróci do Polski? Raczej nie, gdyż we wcześniejszych wywiadach podkreślał, jak dobrze czuje się w Rosji. W maju wziął udział w obchodach rosyjskiego Dnia Zwycięstwa. W mediach społecznościowych pojawiły się bardzo mocne komentarze pod jego adresem.