Patryk Peda oficjalnie dołączył do Palermo. Polskiego obrońcę wypromował Michał Probierz pod koniec 2023 roku Jakub Maj

Patryk Peda, który szerszej publiczności przedstawił się na jesiennym zgrupowaniu reprezentacji Polski, nareszcie dołączył do nowego klubu. Środkowy obrońca wrócił z wypożyczenia do SPAL i teraz będzie miał szansę występować na zapleczu Serie A w barwach Palermo. To okazja, aby jeszcze bardziej rozwinąć swoje umiejętności.