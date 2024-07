Roberto d'Aversa nowym trenerem w Empoli, czyli klubie Serie A, w którym występowało trzech Polaków

Empoli ma nowego trenera. To klub Serie A z Polakami w składzie

We wtorek, Empoli ogłosiło nowego szkoleniowca. Roberto d'Aversa będzie prowadził drużynę od nowego sezonu włoskiej Serie A. - Trener podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2026 roku - napisano w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej klubu, w którym występuje obecnie dwóch Polaków: Sebastian Walukiewicz oraz Szymon Żurkowski . Bartosz Bereszyński pozostawał w poprzedniej kampanii jedynie wypożyczony z Sampdorii Genua.

List Piotra Zielińskiego wystosowany do społeczności Napoli:

Neapol... Mój drogi Neapolu...

Po 8 długich latach nasze drogi się rozeszły. Powitałeś mnie, gdy byłem małym chłopcem, a odchodzę jako mężczyzna i ojciec. Neapol był moim domem i zawsze pozostanie częścią mnie i mojej rodziny. Przeżyłem wyjątkowe i niezatarte chwile, które zachowam i będę pielęgnować w moim sercu,

Neapolu... Dałeś mi tak wielu przyjaciół, którzy na zawsze pozostaną częścią mojego życia.

Dziękuję Wam wyjątkowi KIBICE z wielkim sercem. Zawsze sprawialiście, że czułem się częścią Was. Razem zdobywaliśmy ważne trofea, potem "SCUDETTO" po 33 latach. Co za ogromna radość świętować to wszystko razem. Zawsze będę wdzięczny tej koszulce! Dziękuję klubowi, który pozwolił mi na to wszystko i wszystkim pracownikom, którzy towarzyszyli mi w tej podróży. DZIĘKUJĘ na zawsze ze mną...

Wasz "Napolacco" ZIELU.