Maciej Rybus odhaczył Malediwy, teraz ćwiczy w Turcji. Ostatnia runda w Rubinie Kazań?

Maciej Rybus na wakacjach. Malediwy w grudniu

Gdy Rosja zaatakowała Ukrainę, rosyjskie kluby niezwłocznie opuścili Grzegorz Krychowiak, Rafał Augustyniak czy Sebastian Szymański. Ostał się jedynie Maciej Rybus, tłumaczący decyzję względami rodzinnymi. Jego żona Lana, którą poślubił w 2019 roku, jest bowiem Rosjanką. W Rosji urodzili się także dwaj kilkuletni synowie.

Decyzja Rybusa sprawiła, że przestał być powoływany do reprezentacji, o czym zadecydował selekcjoner Czesław Michniewicz. Na lewego obrońcę spadła też lawina komentarzy w mediach społecznościowych, która nie ustaje właściwie do dzisiaj. Do ojczyzny 34-latek przylatuje sporadycznie - był m.in. latem zeszłego roku.

Po świecie Rybus podróżuje za to często i swobodnie. Grudzień kończył na wczasach na rajskich Malediwach. Jego żona wrzucała także zdjęcia z Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Para w marcu obchodzić będzie piątą rocznicę ślubu, nazywaną potocznie "drewnianą".