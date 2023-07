Maik Nawrocki rozchwytywany przez zagraniczne kluby. Jeden z nich ma prawo pierwokupu. Ile zarobi Legia Warszawa?

Maik Nawrocki odejdzie z Legii Warszawa

- Można spodziewać się, że Maik Nawrocki zaraz opuści nasz klub. Informacje się już przedostały, oferta jest na stole, ale są to na razie wewnętrzne konsultacje - stwierdził w czwartek na przedmeczowej konferencji z ŁKS Łódź trener Kosta Runjaić (cytat za legionisci.com)

Legia Warszawa przebudowuje kadrę na nowy sezon. Maik Nawrocki jest jednym z kandydatów do sprzedaży. Środkowy obrońca na stałe dołączył do stołecznego klubu w 2022 roku, a niedługo może odejść. Stoper przyszedł do Warszawy z Werderu Brema. Ta informacja jest bardzo cenna w kontekście potencjalnego transferu 22-latka. Paweł Gołaszewski przypomina, że niemiecki zespół ma opcję pierwokupu obrońcy. Zazwyczaj kluby dogadują się na konkretną kwotę, ale w tym przypadku Werder może po prostu wyrównać ofertę innej drużyny.