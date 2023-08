Manchester City - Sevilla na żywo w TV i online. Gdzie oglądać starcie w Superpucharze Europy? TRANSMISJA STREAM LIVE [16.08.2023]

Manchester City - Sevilla. Gdzie oglądać?

Manchester City jeszcze przed startem sezonu 2022/23 był wymieniany wśród głównych kandydatów do wygrania Ligi Mistrzów. Do układanki Pepa Guardioli dołączył Erling Braut Haaland, czyli norweski napastnik, który błyskawicznie podbił Bundesligę w barwach Borussii Dortmund. Młody snajper nie potrzebował czasu, aby się zaadoptować. Haaland poczuł się z Anglii jak w domu, a najlepszym tego dowodem jest jego dorobek strzelecki z poprzedniego sezonu - 52 bramki i dziewięć asyst we wszystkich rozgrywkach.

Tak jak wspomnieliśmy wyżej, Sevilla trafiła do jednej grupy Ligi Mistrzów z Manchesterem City. Zajęcie 3. miejsca oznaczało, że Hiszpanie "spadli" do Ligi Europy. W fazie play-off ekipa z Andaluzji wygrała z PSV Eindhoven, a w 1/8 finału z Fenerbahçe SK. W ćwierćfinale Sevilla trafiła prawdopodobnie najgorzej jak mogła. Następnym rywalem był Manchester United, którego typowano do wygrania rozgrywek Ligi Europy. Ku zaskoczeniu większości ekspertów, Hiszpanie wyeliminowali "Czerwone Diabły" i awansowali do półfinału. Tam także los im nie sprzyjał, gdyż trafili na... Juventus. Po zaciętym pojedynku Sevilla poradziła sobie także ze "Starą Damą". W finale podopieczni José Luisa Mendilibara wygrali z AS Romą po rzutach karnych. Trener, który miał być typowym "strażakiem" okazał się bohaterem. - Na razie chcemy delektować się chwilą. Ten finał sporo nas kosztował. Myślę, że cała robota została dobrze wykonana. Dziękuję za szansę, jaką klub mnie obdarzył - powiedział po meczu z Romą.