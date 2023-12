Manchester City w kryzysie. Porażka z Aston Villą, urosła strata do Arsenalu w tabeli Premier League

Premier League. Aston Villa - Manchester City 2:1

Reprezentant Polski Matty Cash cały mecz z City obejrzał z ławki rezerwowych. Aston Villa, która w tym sezonie wygrała wszystkie siedem meczów ligowych na własnym stadionie, jest trzecia z 32 punktami i o dwa więcej od "The Citizens", którzy trzy poprzednie mecze zremisowali. Ostatnio zespół trenera Josepa Guardioli tak długo czekał na zwycięstwo na przełomie marca i kwietnia 2017, kiedy także nie sięgnął po komplet punktów w czterech kolejnych występach.

"Aston Villa była lepsza i musimy to zaakceptować. Tracimy sześć punktów do lidera to oczywiście nie jest powód do radości. Wolelibyśmy być wyżej, ale przytrafiła nam się seria bez zwycięstwa i taki jest skutek. W poprzednich latach też mieliśmy takie okresy, ale zawsze dawaliśmy radę. Moim zadaniem jest znaleźć rozwiązanie i wyjście z tej sytuacji" - skomentował hiszpański szkoleniowiec.