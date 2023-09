Marcin Bułka, 23-letni bramkarz z przeszłością w Chelsea Londyn, czy PSG pierwszy raz w reprezentacji Polski. "Czekałem na to od dziecka"

Niespodziewane powołanie. Marcin Bułka w kadrze

- Czekałem na to od dziecka, dzisiaj dostałem szansę i będę ją chciał wykorzystać jak najlepiej. Nie mogę się doczekać żeby dołączyć do kolegów i wspólnie przygotowywać się do meczów - powiedział Bułka Kanałowi Sportowemu tuż po dowołaniu przez selekcjonera Fernando Santosa.

Bramkarz z przeszłością w Chelsea oraz PSG

Bułka zanim trafił na Lazurowe Wybrzeże był m.in. w takich klubach jak Chelsea Londyn oraz Paris Saint-Germain . Ostatecznie młody bramkarz nie chciał być wiecznym rezerwowym we wspomnianych klubach i zdecydował się na nowy krok w swojej karierze. Zebrane doświadczenie w tak wielkich klubach tylko zaprocentowało, bo mimo, że nie grał to mógł się uczyć od najlepszych piłkarzy pierwszej drużyny. Dla młodego zawodnika takie lekcję z pewnością były czymś niezwykłym.

– Odszedłem z Chelsea nie tylko z powodu Kepy, ale było też kilka innych aspektów, o których rozmawialiśmy po przygotowaniach do sezonu w zeszłym roku i które nie zostały spełnione. To, co zostało mi powiedziane, spełniło się tylko w kilku procentach. Nie do końca się dogadywaliśmy... - mówił bramkarz w wywiadzie dla TVP Sport, przed przenosinami do PSG z londyńskiej Chelsea w 2019 roku.