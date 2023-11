Marcin Bułka zastąpi Wojciecha Szczęsnego w reprezentacji Polski? Bramkarz Nicei: Może już jestem na pole position

Marcin Bułka wkrótce zastąpi Wojciecha Szczęsnego?

Od kilku tygodni Marcin Bułka jest na ustach wszystkich kibiców reprezentacji Polski. Bramkarz Nicei fenomenalnie wygląda we francuskiej ekstraklasie, we wczorajszym spotkaniu z Toulouse (1:0) zanotował swoje 11 czyste konto w sezonie licząc mecze w klubie i jedno spotkanie w reprezentacji Polski.

Jego Nicea to największa sensacja tego sezonu Ligue 1. Traci punkt do liderującego PSG. Po 13. kolejkach straciła tylko 4 gole, co wydaje się wręcz kosmicznym osiągnięciem. Duża w tym rola bramkarza, który zadebiutował w ostatnim meczu reprezentacji Polski.