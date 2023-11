Marek Koźmiński, były reprezentacyjny piłkarz oraz wiceprezes PZPN-u ocenił wybory Michała Probierza. "Działa pod wpływem impulsu"

Były reprezentacyjny piłkarz ostro o powołaniach Michała Probierza. "Działa pod wpływem impulsu"

- Selekcjoner starał się wesprzeć Arkadiusza Milika, a po miesiącu go nie ma. Oczywiście, nie bronił się grą w kadrze, bo od dłuższego czasu wyglądała ona słabo, ale nasz potencjał ofensywny nie jest obecnie najlepszy. Lewandowski jest w słabszej dyspozycji, Świderski od kilku tygodni nie gra... Probierz nie powołał Milika, który choć nie występuje w pierwszym składzie Juventusu, to jak wchodzi na boisko, to gra dobrze

- Michał Probierz to bardzo dobry szkoleniowiec, ale działa często pod wpływem impulsu . I widzimy to w tych powołaniach

Za Nawałki imponował niesamowitą formą...

Koźmiński nawiązał w swojej wypowiedzi dodatkowo nawiązał do czasów selekcjonera Adama Nawałki, kiedy to Arkadiusz Milik tworzył z Robertem Lewandowski duet, który trząsł wszystkimi drużynami z którymi Biało-Czerwoni grali. Przyznał, że to napastnik "Starej Damy" wtedy był nawet ważniejszy od kapitana polskiej kadry.