Marek Papszun przed Pogonią Szczecin: To wyzwanie. Zrobimy wszystko, by wygrać Jacek Czaplewski

PKO Ekstraklasa. Markowi Papszunowi wybiło dokładnie sześć lat pracy w Rakowie Częstochowa. Na przedmeczowej konferencji rzecznik w imieniu klubu podarował mu słodki upominek. A kibice nie mieliby nic przeciwko, gdyby wieczorem trener pokierował zespołem w ten sposób, by udało się wygrać z Pogonią Szczecin i jednocześnie zachować szanse na historyczny, bo pierwszy tytuł mistrza Polski: - To ważny mecz z rywalem, który ma tyle samo punktów. Czeka nas wyzwanie, ale po to walczyliśmy cały sezon, żeby do takiej sytuacji doprowadzić. Zrobimy wszystko, żeby wygrać - stwierdził Papszun.