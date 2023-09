Marek Papszun za Fernando Santosa w reprezentacji Polski? "Wyłączyłem telefon. To zawsze trudne decyzje"

Reprezentacja Polski. Marek Papszun za Fernando Santosa?

Trzy porażki, ledwie sześć punktów zdobytych, osiem bramek straconych... Polska jest w fatalnej sytuacji w grupie. Może okazać się, że nie awansuje na Euro w Niemczech, choć po losowaniu nikt takiego scenariusza nie zakładał. Tymczasem przed nami jest już nie tylko Albania i Czechy, ale również Mołdawia, która ograła Wyspy Owcze.

- Nie podam się do dymisji. Ani dzisiaj, ani jutro - zapewnił na pomeczowej konferencji Fernando Santos. Portugalczyka może za to pożegnać prezes PZPN. Cezary Kulesza póki co decyzji nie podjął. W jedynym komentarzu po porażce w Tiranie napisał, że wierzy w zawodników i awans na Euro. A czy wierzy jeszcze w Fernando Santosa?

Giełda nazwisk ruszyła. W TVP Sport prowadzący pomeczowe studio Jacek Kurowski zapytał Marka Papszuna, jak zareagowałby na telefon od Cezarego Kuleszy z pytaniem: Czy bierze reprezentację Polski.