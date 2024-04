Mariusz Rumak w Lechu Poznań. Wszystkie blamaże trenera

Trener Lecha Poznań przychodził do klubu przed świętami w grudniu z jedną konkretną misją - poprawić grę drużyny i włączyć się skutecznie do walki o mistrzostwo Polski po nieudanej rundzie jesiennej Johna van den Broma. Początek szkoleniowiec w ekipie z Wielkopolski miał udany. Dwa zwycięstwa, w tym jedno z najładniej grającą w tym sezonie Jagiellonią przy Słonecznej w Białymstoku rozbudziło apetyty kibiców.

No ale jak to już w przeszłości z tym trenerem bywało przyszły pierwsze rozczarowania i zaczęło się robić nerwowo. Zachowania szkoleniowca na konferencjach prasowych również nie pomagały. Przypomnijmy w tym miejscu sytuację, która miała miejsce po jednym meczu, kiedy... wkurzony Rumak zaprosił dziennikarza na trening, aby ten sam zobaczył nad czym pracują. - Niech pan przyniesie tablicę, to panu wyrysuję ćwiczenia - mówił do niego.