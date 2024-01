Mateusz Wieteska chwalony przez znanego trenera. "Jest świetnym graczem. Teraz to udowodnił"

Mateusz Wieteska zagrał dobry mecz

Mateusz Wieteska został zawodnikiem Cagliari latem 2023 roku. Polski obrońca trafił do Serie A z Ligue 1, gdzie reprezentował barwy Clermont Foot. Defensor we Francji zbierał całkiem niezłe recenzje, dlatego zapracował na transfer. We włoskiej drużynie od samego początku nie mógł się odnaleźć (wyjątkiem jest jego debiut). Wieteska w większości spotkań obecnego sezonu siadał na ławce. Trener Claudio Ranieri dał mu szansę gry w wyjściowej jedenastce podczas ostatniej kolejki. Cagliari grało u siebie z Bologną.

Klub Wieteski wygrał spotkanie 2:1, a Polak się do tego przyczynił. W 69. minucie to on zgrał piłkę, którą później do własnej bramki zapakował Calafiori. Po spotkaniu trener Ranieri pochwalił 26-latka za dobry występ. Oby to był nowy początek dla byłego zawodnika Legii Warszawa.