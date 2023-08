Mateusz Wieteska oficjalnie w Cagliari Calcio. Przeszedł za 5 mln euro Clermont. Zagra u Claudio Ranieriego OPRAC.: Jacek Czaplewski

Mateusz Wieteska w nowych barwach Cagliari Calcio Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Mateusz Wieteska we wtorek został zaprezentowany jako nowy piłkarz włoskiego Cagliari Calcio. Obrońca reprezentacji Polski przeszedł za około 5 mln euro po ledwie sezonie we francuskim Clermont. Podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2027 roku. Od teraz jego przełożonym jest słynny szkoleniowiec Claudio Ranieri.