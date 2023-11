Mateusz Żukowski, piłkarz Śląska Wrocław wkurzył się na swoją dziewczynę podczas jej streama na żywo. Skrobała i jadła kamień z czajnika

- Mówię to publicznie, żeby uświadomić Mateuszowi, że on ma w swoim życiu coś zmienić. Czasami zmiana pewnych nawyków i zmiana podejścia jest jak pstryknięcie palca, coś się odblokowuje w głowie. To jeden z tych zawodników, do których ciągle szukam klucza. Jeżeli Mateusz w meczach zacznie wyglądać tak jak na treningach, to będziemy mieli zawodnika na poziomie reprezentacji Polski