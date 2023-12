Matty Cash ze specjalnymi podziękowaniami dla Jakuba Kwiatkowskiego za pracę w reprezentacji. "Gdyby nie Ty, przyjacielu..."

Reprezentacja Polski. Matty Cash z podziękowaniami dla Jakuba Kwiatkowskiego. "Co za dobry człowiek"

Polak grający na co dzień w angielskiej Aston Villi bez wątpienia wiele zawdzięcza dotychczasowemu team managerowi polskiej kadry. To właśnie Kwiatkowski wprowadzał 26-letniego obrońcę do reprezentacji. Pomagał mu zarówno z późniejszą aklimatyzacją w drużynie, jak i samymi formalnościami w kwestii polskiego obywatelstwa.