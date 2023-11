Mecz Borussia – Legia 8:4. Historyczna strzelanina. Rekord został pobity JCZ, KK

Liga Mistrzów. Nie przecierajcie oczu ze zdumienia, nie odświeżajcie strony, ani nie proście bliskich o uszczypnięcie. To się wydarzyło naprawdę 22 listopada 2016 roku! Radosny futbol wygrał z chłodną kalkulacją. Borussia Dortmund w szalonym spotkaniu pokonała Legię Warszawa 8:4. Strzelanie zaczął mistrz Polski, ale potem rywal się zdenerwował i w trzy minuty z 0:1 wyszedł na 3:1. Do przerwy padło siedem goli. Po przerwie „tylko” pięć. To wystarczyło, aby pobić rekord rozgrywek. Do tej pory wynosił jedenaście bramek. W meczu z sezonu 2003/04 między AS Monaco a Deportivo La Coruna padł wynik 8:3. Tyle pocieszenia dla Legii, że chociaż uczestniczyła w czymś historycznym...