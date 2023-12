Mecz Cracovia - Ruch Chorzów ruszył zgodnie z planem. Pomogli kibice, którzy odśnieżali boisko!

PKO Ekstraklasa. Mecz Cracovia - Ruch (nie)zagrożony?

W weekend zima zaskoczyła nie tylko drogowców, lecz także stoperowała wiele lig europejskich. W tym PKO Ekstraklasę. O ile piątkowe spotkania Warty Poznań z Jagiellonią Białystok (1:2) i Górnika Zabrze z Pogonią Szczecin (1:0) udało się rozegrać bez przeszkód, o tyle gorzej było w sobotę. Zaplanowany na godzinę 12:30 mecz Stal Mielec - ŁKS Łódź został odwołany przed pierwszym gwizdkiem sędziego, o tyle "śnieżne" starcie Piasta Gliwice z Puszczą Niepołomice trwał kwadrans. Zimowa sceneria pojawiła się także w pozostałych meczach - Widzewa z Radomiakiem (0:3) i Korony Kielce z Lechem Poznań (0:1). W przypadku ostatniego meczu wiele mówiło się o tym, że racjonalnym rozwiązaniem byłoby przerwanie spotkania i dokończenia w późniejszym terminie. Finalnie został dokończony, ale urazem okupił to Adrial Ba Loua. Iworyjczykowi w walce o piłkę z Dominickiem Zatorem "odjechały" nogi, przez co niefortunnie upadł na bark. Zmienił go Kristoffer Velde, który strzelił bramkę na wagę wygranej.