Mecz Jagiellonia Białystok - Korona Kielce. Gdzie oglądać? Transmisja, stream online. Mecz Pucharu Polski 28 lutego o godzinie 17:30

Fortuna Puchar Polski. Mecz Jagiellonia Białystok - Korona Kielce. Gdzie obejrzeć w TV?

Nie ma łatwiejszej drogi do europejskich pucharów jak poprzez wygranie Fortuna Pucharu Polski. W zeszłej edycji górą była Legia Warszawa, dwie poprzednie padły łupem Rakowa Częstochowa. Czy w tym roku będziemy świadkami niespodzianki?

Za taką uznalibyśmy na pewno triumf Korony, która póki co ograła m.in. Legię Warszawa. Trener Kamil Kuzera zapowiada kolejną walkę do upadłego: - Chcemy osiągać sukcesy, chcemy marzyć, a chcąc to robić takie mecze musimy rozgrywać. Przed nami kolejny etap i naprawdę wymagający przeciwnik - Jagiellonia jest liderem ligowych rozgrywek, rozgrywa bardzo dobry sezon. Natomiast my pokazujemy, że możemy rywalizować z każdym - tłumaczy.

Faworytem meczu jest jednak Jagiellonia. Ostatnio złapała u siebie zadyszkę. Po porażce z Lechem Poznań (1:2) nadszedł remis z Ruchem Chorzów (1:1) wyszarpany w zasadzie w ostatniej akcji meczu.