Josue porównał się do Cristiano Ronaldo. "W piłce jestem dla trofeów i pieniędzy"

Josue jak Cristiano Ronaldo. "Nie jestem piłkarzem dla przyjaźni"

Josue w obszernej rozmowie z portalem Flashscore.pl opowiedział trochę o tym co się stało między nim, a klubem. Działacze stołecznego klubu nie zdecydowali się - po długich rozmowach - przedłużyć kontraktu z dotychczasowym kapitanem zespołu. Tym samym Josue Pesqueira nie miał wyjścia. Musiał pożegnać się z klubem.

Za pośrednictwem Instagrama kilka dni temu postanowił wystosować list w głównej mierze do kibiców. To oni w największym stopcniu byli z nim i w niego wierzyli. W rozmowie z serwisem Flashscore.pt również wielokrotnie wspominał jak bardzo zżył się z legijną społecznością. Choć nie zabrakło paru uszczypliwości do niektórych osób pracujących w klubie.