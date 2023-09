Mecz Legia Warszawa - Aston Villa stream live i transmisja tv na żywo. Gdzie oglądać w telewizji? [21.09.2023] Jakub Jabłoński

Legia - Aston Villa. "Wojskowi" wracają do Europy! Gdzie oglądać? adam jankowski

Mecz Legia Warszawa - Aston Villa. Drużyna niemieckiego szkoleniowca Kosty Runjaicia wraca po prawie dwóch latach posuchy do europejskich pucharów. Co prawda "Wojskowi" zagrają tylko w najsłabszej Lidze Konferencji, ale wciąż na takim poziomie można trafić na naprawdę uznane marki. Taką marką z pewnością są "The Villans", których prowadzi ekspert od takich rozgrywek - Unai Emery. Początek spotkania w czwartek o godz 18:45. Gdzie oglądać mecz Legia Warszawa - Aston Villa na żywo w tv i online? [21.09.2023]