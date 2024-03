Mecz Legia Warszawa - Piast Gliwice online. Aleksandar Vuković pogrąży Kostę Runjaicia? Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo

Mecz Legia Warszawa - Piast Gliwice. Gdzie oglądać w TV?

25. kolejkę PKO Ekstraklasy zamkniemy meczem przy Łazienkowskiej w Warszawie. Legia podejmie Piast Gliwice i będzie chciała odbić się od dna. Forma podopiecznych Kosty Runjaicia w ostatnich meczach może pozostawiać dużo do życzenia, a nie do zniesienia faktem dla kibiców była ubiegłotygodniowa porażka z Widzewem Łódź (0:1). Błyskawicznie po meczu przy alei Piłsudskiego dali znać piłkarzom, co myślą o ich postawie na boisku.

Teraz drużyna niemieckiego szkoleniowca będzie chciała dobrze skończyć rozgrywki tuż przed przerwą reprezentacyjną. Najlepiej zwycięstwem z Piastem Gliwice. Inny plan na to spotkanie ma Aleksandar Vuković. Były trener Legii Warszawa będzie chciał utrzeć nosa swojej byłej drużynie.

Mimo słabszej dyspozycji Legia wciąż ma szansę na mistrzostwo Polski. Dzięki ślimaczej postawie rywali w tabeli strata nie urosła do niewyobrażalnych rozmiarów. "Wojskowi" tracą sześć punktów do Lecha Poznań. Do liderującej Jagielloni jednak mają stratę dziesięciu punktów.