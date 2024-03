Gdzie oglądać mecz Legia Warszawa - Piast Gliwice w telewizji i internecie? "Wojskowi" muszą się w końcu obudzić

Gdzie oglądać mecz Legia Warszawa - Piast Gliwice?

Legia Warszawa musi się w końcu obudzić. Podopieczni Kosty Runjaicia od początku rundy wiosennej grają bardzo słabo. W 2024 roku udało się wygrać tylko jeden mecz - z Ruchem Chorzów. Od 9 lutego stołeczna ekipa notuje same porażki i remisy. Tydzień temu "Wojskowi" przegrali w prestiżowym meczu z Widzewem Łódź po bramce w doliczonym czasie gry. To z pewnością zostaje w pamięci. Niemiecki szkoleniowiec na spotkanie z Piastem Gliwice musi zmotywować swoich zawodników lepiej niż zazwyczaj. Sam podkreślał, że w drużynie nie ma problemów ze sferą mentalną.

Piast Gliwice gra w kratkę, ale nadal utrzymuje dobrą średnią punktową. Tydzień temu dało się wygrać z Puszczą Niepołomice. Podczas spotkania iskrzyło na linii Aleksandar Vuković - Tomasz Tułacz. Trenerzy zostali nawet ukarani przez Komisję Ligi zawieszeniem, natomiast dopisek "w zawieszeniu" oznacza, że "Vuko" będzie mógł poprowadzić zespół w niedzielnym meczu z Legią.

Aleksandar Vuković, trener Piasta Gliwice: - Kara, jaką dostałem po meczu z Puszczą jest w zawieszeniu, więc sam ten fakt mówi, że trzeba będzie się bardziej postarać o taki spokój. Może tego spokoju we wtorek trochę zabrakło. Myślę, że nie będzie to też trudne, bo tak naprawdę, na tym etapie sezonu, to było pierwsze takie wydarzenie, kiedy można było mówić o karaniu mnie, czy naszej ławki. Po prostu był to taki mecz, taki moment i mamy go już za sobą. Potrafimy i będziemy chcieli wyciągnąć wnioski, zachować większy spokój i nie mieć potem problemów z tłumaczeniem się. Pierwszy raz wystąpię na stadionie Legii jako trener gości. To nie jest dla mnie mecz jak każdy inny.