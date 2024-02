Mecz Legia Warszawa - Puszcza Niepołomice. Gdzie oglądać? Transmisja, stream online. Mecz 18 lutego o godzinie 15:00

PKO Ekstraklasa. Mecz Legia - Puszcza. Gdzie obejrzeć w TV?

Legia mimo nieszczególnej formy oraz meczu z Molde w Lidze Konferencji (porażka 2:3) pozostaje zdecydowanym faworytem. Trener Kosta Runjaić może zastosować rotację w obliczu zbliżającego się rewanżu z Norwegami i zaraz po nim trudnego wyjazdu na Koronę Kielce w lidze.

Po przerwie zimowej Legia na razie nie zachwyca. Słabo wypadła z Ruchem Chorzów na Stadionie Śląskim (zwycięstwo), nie wspominając o katastrofalnej połowie z Molde. Natomiast Puszcza rzutem na taśmę przegrała ze Stalą Mielec (1:2), przez co została zepchnięta w poniedziałek przez Koronę Kielce do strefy spadkowej.

Do wczoraj Legia na mecz z Puszczą sprzedała blisko 23 tys. biletów. W tabeli zajmuje piąte miejsce. W przypadku wygranej strata do liderującego jesienią Śląska Wrocław stopnieje do ledwie trzech punktów.