Mecz Legia Warszawa - Raków Częstochowa przełożony? Dariusz Mioduski nie ma takich planów. Pankov i Josue powinni zagrać w hicie

- Prawda jest oczywista. Nie znam innego przypadku, w którym drużyna i sztab są zaatakowani przez ochronę oraz policję. Powiedzenie, że my jesteśmy winni, gdzie ich zadaniem jest nasze bezpieczeństwo, to skandal sam w sobie! (...) Czuliśmy antypolskie nastawienie. Burmistrz mówiła, że nie życzy sobie Polaków w mieście. Nasi kibice musieli odbierać bilety w Hadze. To tak jakbyśmy my wysłali kogoś do Radomia. Wyrzucano ludzi z restauracji, żeby jechali do Hagi po bilety. Normalni ludzie! (...) Nie myślimy o przełożeniu meczu z Rakowem. Mam nadzieję, że Josue i Pankov przyjadą dziś lub jutro rano - powiedział Dariusz Mioduski na konferencji prasowej w piątek.