Mecz ŁKS Łódź - Widzew Łódź ONLINE. Czas na wielkie "Derby Łodzi"! Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. ŁKS Łódź - Widzew Łódź ONLINE

Bez wątpienia, że za sierpniową porażkę największemu rywalowi będzie chciał się zrewanżować ŁKS. Przegrali oni bowiem - jeszcze za Kazimierza Moskala - przy alei Piłsudskiego 0:1 po golu Jordiego Sancheza. W ostatniej minucie jeszcze doskonałą szansę miał Stipe Jurić na zdobycie wyrównującego trafienia, ale Luis Silva z całych sił chciał zatrzymać go i obejrzał w konsekwencji czerwoną kartkę. Było warto, gdyż ŁKS nie skorzystał z krótkiej gry w przewadze.

Obok meczu Jagielloni Białystok z Lechem Poznań to zdecydowanie "Derby Łodzi" są wydarzenie tej kolejki polskiej ekstraklasy. Kto będzie rządził w województwie łódzkim? Ostatni w tabeli ŁKS Łódź czy może zajmujący drugą lokatę nad strefą spadkową Widzew Łódź ? Jedno jest pewne. W Łodzi niedziela będzie piekielnie gorącym dniem!

Mecz ŁKS Łódź - Widzew Łódź. Gdzie oglądać? Transmisja, stream online. Derby 18 lutego o godzinie 17:30

ŁKS w poprzedniej kolejce mierzył się z Koroną Kielce. No i znowu przegrał 1:2. Dlatego w dalszym ciagu drużyna Piotra Stokowca zajmuje ostatnie miejsce w lidze i powoli zaczyna się do takiego stanu rzeczy przyzwyczajać. Jednak drużyna Widzewa Łódź wcale nie lepsza. Co prawda - mieli trudniejsze zadanie. Przegrali 1:3 z liderującą Jagiellonią Białystok 1:3, ale również podopieczni Daniela Myśliwca zajmują miejsce w dolnej części tabeli. W tym, że nie miejsce zagrożone spadkiem z najwyższej klasy rozgrywkowej.

Mecz ŁKS-u z Widzewem w 21. kolejce poprowadzi sędzia Szymon Marciniak z Płocka. System VAR będą obsługiwać Paweł Raczkowski oraz Piotr Urban. Pomagać sędziemu głównemu mają w niedzielnym potkaniu asystenci w postaci Tomasza Listkiewicza oraz Adama Kupsika.