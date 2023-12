Mecz Piast Gliwice - Stal Mielec ONLINE. Ostatki w Ekstraklasie. Szansa na awans w tabeli. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Mecz Piast Gliwice - Stal Mielec ONLINE

Kamil Kiereś, trener Stali: - Sytuacja kadrowa w zespole jest dobra. Nikt nie pauzuje za kartki. Kontuzjowany jest tylko Marco Ehmann. Rokowania są takie, że rozpocznie przygotowania do rundy wiosennej. Mozolnie odbudowujemy swoją pozycję. Chciałbym wszechstronnej drużyny. Kilka razy to pokazaliśmy, ale chyba nie jesteśmy jeszcze gotowi, żeby robić to zawsze. Dążymy do powtarzalności.

Nie zagrają w meczu Piast - Stal:

Piast: Krykun, Wilczek, Mucha

Stal Ehmann

Ostatnie mecze bezpośrednie:

Stal - Piast 0:0 (Ekstraklasa, 30.07.2023)

Stal - Piast 0:2 (Ekstraklasa, 03.03.2023)