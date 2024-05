Mecz Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze online. Walka o TOP 5 pomiędzy sąsiadami. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze ONLINE. Kto zakończy sezon w TOP 5?

Pogoń Szczecin na początku maja miała wielką szansę, aby sięgnąć po pierwsze trofeum w swojej historii. Niestety na drodze stanęła Wisła Kraków, która po dogrywce w Pucharze Polski pokonała "Portowców". Ekipa Jensa Gustafssona w końcówce sezonu mogła jeszcze powalczyć o TOP 3, ale wpadki z Rakowem Częstochowa czy Stalą Mielec przesądziły o tym, że w Szczecinie nie będzie pucharów.

Jens Gustafsson, trener Pogoni Szczecin: - Nie uważam, by Stal nas zaskoczyła na początku meczu. To bardziej chodzi o nas, o trudny moment, w którym się znajdujemy. Brakuje nam momentami pewności siebie. Ale też myślę, że w trakcie meczu tę pewność znaleźliśmy. Musimy na pewno nad tym pracować, bo został nam do końca sezonu jedno spotkanie i chcemy w nim wyglądać lepiej, szczególnie jeśli mówimy o wejściu w mecz.