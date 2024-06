Czy słuszne anulowano gola Holandii przeciwko Francji, który przesądził o odpadnięciu Polski?

Po długiej analizie VAR mającej na celu określenie stopnia pasywności spalonego, sędziowie wideo postanowili podtrzymać pierwotny werdykt sędziego głównego, uznając, że Dumfries znajdący się na pozycji spalonej, uniemożliwiał francuskiemu bramkarzowi interwencję – obronienie strzału Simonsa.

– Dumfries był na spalonym. To prawda. Nie przeszkadzało to jednak bramkarzowi. A kiedy tak się nie dzieje, moim zdaniem, jest to gol zgodny z przepisami. I potrzebujesz pięciu minut, żeby to sprawdzić, bo to takie trudne? Nie rozumiem tegoł. Moim zdaniem, co powtórzę po raz kolejny, nie przeszkadzał bramkarzowi