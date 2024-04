Mecz Pogoń Szczecin - Ruch Chorzów online. "Niebiescy" jeszcze powalczą o utrzymanie? Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo

Pogoń Szczecin - Ruch Chorzów ONLINE. Mecz 28. kolejki Ekstraklasy

Pogoń Szczecin ma minimalne szanse na podium Ekstraklasy, dlatego "Portowcy" z pewnością w pełni skupią się na finale Pucharu Polski z Wisłą Kraków. Wygrana zagwarantuje podopiecznym trenera Gustafssona cenny puchar, ale także możliwość gry w eliminacjach Ligi Europy. W meczach Ekstraklasy można więc testować zawodników rezerwowych i młodszych.

Jens Gustafsson, trener Pogoni Szczecin: - Ruch to drużyna, która dostosowuje się do przeciwnika. Po Nowym Roku ich wyniki wyglądają dużo lepiej. Widziałem dość sporo ich meczów. To dla każdego trudny rywal, zespół mocny fizycznie i bardzo szybki z przodu. (cyt: Goal.pl)

Gdzie oglądać mecz Pogoń Szczecin - Ruch Chorzów, czyli drugie piątkowe starcie 28. kolejki?