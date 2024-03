Mecz Pogoń Szczecin - Zagłębie Lubin. Gdzie oglądać? Transmisja, stream online. Mecz PKO Ekstraklasy 10 marca o godzinie 15:00

PKO Ekstraklasa. Mecz Pogoń Szczecin - Zagłębie Lubin. Gdzie obejrzeć w TV?

Na Stadionie Miejskim imienia Floriana Krygiera zasiądzie komplet publiczności mimo niskiej temperatury, co nie może dziwić patrząc na wyniki Pogoni w tym roku. "Portowcy" w 4 spotkaniach zanotowali 3 zwycięstwa i remis. Jedyne spotkanie, w którym nie udało się zdobyć kompletu punktów to rywalizacja przy Łazienkowskiej z Legią Warszawa w poprzedniej kolejce. Dobre wyniki sprawiły, że Pogoń wdrapała się już do czołówki ligowej tabeli, a zwycięstwo sprawi, że szczecinianie zbliżą się już na dwa "oczka" do lidera.