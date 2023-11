Mecz Polska - Łotwa i przerażające pustki na PGE Narodowym. Ilu było kibiców? Więcej może obejrzeć mecz Ekstraklasy...

Kibice na meczu Polska - Łotwa. Frekwencja na PGE Narodowym

Na to zanosiło się od kilku dni. Media codziennie relacjonowały, jak wolne jest tempo sprzedaży biletów na Łotwę. Nie pomogło nawet zapewnienie, że wystąpi kapitan Robert Lewandowski.

- To jest smutny, przygnębiający widok. Przyzwyczajeni jesteśmy do kompletu widzów, kartoniady. Dzisiaj widzimy kilkanaście tys. wolnych krzesełek - przyznał we wprowadzeniu do transmisji meczu w TVP Mateusz Borek.

Oficjalną frekwencję meczu poznamy w trakcie drugiej połowy, kiedy wyczyta ją spiker. Pytanie brzmi: czy poda liczbę sprzedanych biletów, czy osób, które przeszły przez kołowrotek, czyli "odbiły" bilet.

Wszystko wskazuje na frekwencję wyraźnie niższą od... jesiennych hitów PKO Ekstraklasy. W październiku Śląsk Wrocław - Legia Warszawa obserwowało 39 tys. osób, w grudniu zapowiada się ponad 40 tys. na Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa.