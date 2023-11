Mecz Polska - Łotwa. Reprezentacja kończy nieudany rok nic nieznaczącym sparingiem

Mecz Polska - Łotwa. Na koniec gramy o nic

Reprezentacja Polski nie dała w tym roku prawie w ogóle powodów do radości. Nawet czerwcowe zwycięstwo nad Niemcami (dopiero drugie w bogatej historii) przeszło bez większego echa. Znacznie głośniej było za sprawą spektakularnych porażek: najpierw z Czechami w Pradze, potem z nieszczęsną Mołdawią, aż w końcu Albanią.

Bilans jest druzgocący. Oprócz Niemców w sparingu Polska ograła jeszcze tylko Wyspy Owcze w dwumeczu oraz szczęśliwie Albanię na PGE Narodowym w Warszawie. Pierwszy raz od 2008 roku nie wywalczyliśmy bezpośredniego awansu na Euro - i to mimo stale nadarzających się okazji, jak choćby ta w październiku, gdy po porażce Czechów w Tiranie wystarczyło pokonać u siebie Mołdawię, by w zeszły piątek dopełnić formalności, czyli wysłać właśnie Czechów do baraży. Zamiast tego to nam przyjdzie walczyć w marcu o jedno z trzech ostatnich miejsc na turniej w Niemczech.