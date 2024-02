Mecz Radomiak Radom - Pogoń Szczecin ONLINE. Burzliwy początek "Zielonych". Gdzie oglądać? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Radomiak Radom - Pogoń Szczecin ONLINE

Powiedzieć, że Radomiak Radom zaliczył falstart na początku rundy wiosennej to jak nie powiedzieć nic. Podopieczni Macieja Kędziorka udali się do Krakowa na rywalizację z Cracovią i... delikatnie mówiąc lekko się przejechali. Na stadionie przy Kałuży zostali wręcz rozniesieni przez drużynę Jacka Zielińskiego. Można też śmiało stwierdzić i polecieć klasykiem, że czerwona kartka wyłapana przez Leonardo Rochę już w 2. minucie. Nie usprawiedliwia to jednak obrońców Radomiaka. Stracili oni bowiem, aż sześć bramek całym spotkaniu.

- Skupiamy się więc przede wszystkim na sobie, ale jedno co wiemy po meczu ze Śląskiem, to fakt, że nie możemy grać przez 90 minut tak jak we Wrocławiu i liczyć, że da nam to zwycięstwo. Musimy walczyć, mieć wysokie tempo, lepiej prezentować się z piłką

Z kolei Pogoń Szczecin zmagania w rundzie wiosennej rozpoczęła najlepiej jak się. "Portowcy" utarli nosa dotychczasowemu liderowi i to na jego własnym terenie! Na Tarczyński Arena pokonali oni bowiem Śląsk Wrocław po golu Fredrika Ulvestada . Podopieczni Jensa Gustafssona, więc w dobrych nastrojach będą przystępować do pojedynku w Radomiu.

Mecz Radomiaka z Pogonią w 21. kolejce poprowadzi sędzia Paweł Malec z Łodzi. System VAR będą obsługiwać Szymon Marciniak oraz Adam Kupsik. Pomagać sędziemu głównemu mają w piątkowym spotkaniu asystenci w postaci Radosława Siejki i Dawida Golisa.

Maciej Kędziorek, trener Radomiak Radom: - Myślę, że nikt się nie spodziewał z naszej strony, że tak to się wszystko zacznie. Nie chcę iść tutaj w jakieś alibi, czy kiepskie wytłumaczenia, ale pierwsza minuta i czerwona kartka w sytuacji, gdzie nie wiem, co mógł zrobić Leonardo Rocha, żeby uniknąć tego faulu - to jest dla mnie niewytłumaczalne. Jak sędzia mógł zinterpretować to w ten sposób, że to był celowe zamierzenie? Oglądaliśmy tą sytuację wszyscy w szatni i wdzieliśmy, że nie było tam żadnej celowości

Jens Gustafsson, trener Pogoni Szczecin: - Nie pamiętam już ile razy mówiłem o meczach wyjazdowych w których tworzyliśmy masę sytuacji, a przegrywaliśmy. W końcu przyszedł czas, żeby to szczęście było po naszej stronie. W szatni w przerwie zadawałem pytania, co musimy zrobić, aby wygrać. Odpowiedzi były takie, że potrzebujemy odwagi. I to się udało (cyt. pogonszczecin.net).