Mecz Ruch Chorzów - Puszcza Niepołomice online. Walka beniaminków o byt w PKO Ekstraklasie. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo

Mecz Ruch Chorzów - Puszcza Niepołomice online. Kto wygra?

Janusz Niedźwiedź, trener Ruchu: - Trzy razy mierzyłem się Puszczą jako trener. Ma konkretny pomysł na grę, tak też trener Tułacz dobiera zawodników. Nie bez powodu awansowali do ekstraklasy, a teraz są nad kreską. To groźna drużyna, nie tylko ze stałych fragmentów gry. To byłoby krzywdzące tak mówić. Puszcza potrafi grać w ataku pozycyjnym, wyjść z kontrami opierając się na Zapolniku. Musimy zadbać o każdy szczegół.

Tomasz Tułacz, trener Puszczy: - Cały czas jest gorąco. Nie możemy bać się grać, że przegramy. Bo jak wyjdziemy z takim nastawieniem, to na pewno przegramy. Musimy mieć swój plan, być dobrze nastawieni do tego, z podniesionym czołem, z odwagą w sercu, wtedy mamy duże szanse, by realizować koncepcje taktyczne. Bez tego ograniczamy sobie możliwość osiągnięcia korzystnego wyniku. Dla Ruchu to mecz ostatniej szansy, zdajemy sobie z tego sprawę. Jedziemy na wojnę!