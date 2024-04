Gdzie oglądać mecz Ruch Chorzów - Puszcza Niepołomice? Transmisja w telewizji oraz stream w internecie

Gdzie oglądać mecz Ruch Chorzów - Puszcza Niepołomice?

Dla obu zespołów to będzie niezwykle ważne spotkanie. Ruch jest na przedostatnim miejscu w ligowej tabeli i porażka z bezpośrednim rywalem w walce o utrzymanie może okazać się gwoździem do trumny. Do niepołomiczan "Niebiescy" tracą 6 punktów i wygrana sprawiłaby, że zrobiłoby się bardzo ciekawie. Chorzowianie w ostatnich 3 meczach zdobyli zaledwie 1 "oczko", ale gra podopiecznych Janusza Niedźwiedzia może napawać optymizmem.

"Niebiescy" uratowali remis w ostatniej akcji meczu